L’Italia di Mancini interrompe la striscia di 11 vittorie consecutive (Di sabato 5 settembre 2020) Riparte male la Nazionale di Mancini. Infatti l’Italia pareggia con la Bosnia ed interrompe così la striscia di undici vittorie consecutive nella gara inaugurale di Nations League giocata al Franchi. Gli Azzurri non sono andati oltre l’1-1 contro la Bosnia. Mattatore della serata Edin Dzeko, protagonista del gol del vantaggio. Pareggio in spaccata di Sensi su assist di Insigne. Entrambe le reti sono arrivate nel secondo tempo, così come gli ingressi di Zaniolo, Immobile e Kean. Il talento romanista è entrato benissimo in partita e ha mostrato un’ottima forma. Leggi su laprimapagina

