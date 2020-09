La sfida mortale su TikTok: quindicenne perde la vita per la Benadryl Challange (Di sabato 5 settembre 2020) Una quindicenne ha perso la vita dopo aver partecipato a una folle sfida su TikTok. La Benadryl Challange spinge i ragazzi a prendere una dose eccessiva di antistaminici. É successo ad Oklahoma, negli Stai Uniti. Chloe, una ragazzina di 15 anni utente di TikTok, è morta dopo aver ingerito una dose eccessiva di antistaminici. La … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Quindici anni fa l'incidente mortale che costò la vita al giovane pugile nursino che dà il nome al sodalizio sportivo. Le parole del tecnico e dei dirigenti passati e presenti Un atleta, un istruttore ...

Marvel's Avengers: trucchi e consigli per superare le Sfide HARM

Se state giocando a Marvel's Avengers grazie all'Accesso Anticipato incluso nelle edizioni speciali del titolo, è molto probabile che abbiate già sbloccato la possibilità di affrontare le sfide della ...

