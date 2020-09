La Maglie silura Favino e le provocazioni a Salvini: «Pensi di essere chi invita e concede permessi a Venezia»? (Di sabato 5 settembre 2020) Maria Giovanna Maglie silura Favino e le sue odiose insinuazioni su Salvini, fatte appena ieri dalla passerella della Mostra di Venezia. Quando, prima della proiezione del film di Claudio Noce, Padre Nostro, in concorso al Festival, l’interprete della pellicola non si è lasciato sfuggire l’occasione di provocare il leader della Lega. Peraltro, presente al Lido in veste di privato cittadino. «Non l’abbiamo invitato – ha esordito prontamente sulla difensiva l’attore –. Credo che ciascuno sia libero di andare alle proiezioni». Poi però, non pago, si smentisce. E pronto a rivendicare la sua distanza dalle posizioni del Carroccio, passa all’attacco: «Conoscendo la sua capacità di saperci essere ... Leggi su secoloditalia

