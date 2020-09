Il premier Conte: “Avrei visto bene Draghi presidente Commissione Ue, ma disse che era stanco” (Di sabato 5 settembre 2020) “Avrei visto bene Draghi come presidente della Commissione Europea, l’ho incontrato perché non volevo spendere il suo nome invano, ma mi disse che era stanco”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite della festa del Fatto quotidiano, ha parlato dell’ex presidente della Bce, Mario Draghi, il cui nome finisce sui giornali ogni volta in cui si parla di retroscena sulle difficoltà del governo. “Quando si fa il suo nome ho l’impressione che lo si tiri per la giacchetta”, ha detto Conte ma “non lo dico perché lo considero un rivale”. A proposito del Quirinale, Conte esprime il suo parere favorevole ... Leggi su tpi

SkySport : ULTIM'ORA Premier Conte: 'Inopportuna riapertura stadi In quei luoghi l'assembramento è inevitabile' #SkySport… - capuanogio : Il premier #Conte: “La presenza allo stadio e’ assolutamente inopportuna”. In linea teorica non c’è nulla da ecce… - Gazzetta_it : Il premier #Conte sull'apertura degli stadi: 'È inopportuna' - PonytaEle : RT @RicoAlessandro: Abbiamo il primo premier che aumenta di 100mila unità le vittime di una tragedia a fronteggiare la quale, un mese prima… - nadia_Difettosa : RT @ultimenotizie: Premier #Conte: “A chi pensa che la pandemia non esista rispondiamo con i numeri: 35.518 mila decessi. Punto. Punto. Pun… -

Ultime Notizie dalla rete : premier Conte Riapertura stadi, il premier Conte frena: “È inopportuna”. Salvini: “Così si cavalca la paura” Sport Fanpage Coronavirus, Conte: 'Fiducioso per l'autunno. Inopportuno riaprire stadi'

Intervento a tutto campo del premier Giuseppe Conte alla festa del Fatto, dalla pandemia al referendum Giuseppe Conte ha risposto alle domande su tutti i fronti, ha rivelato che avrebbe visto bene Mar ...

Conte, sulla scuola: «Possibile quarantena di classe». Escluso nuovo lockdown. «Mediaset nella rete unica? Perché no?»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si dice «fiducioso per l’autunno» in merito all’emergenza coronavirus. «Penso a misure circostanziate. Non vedo condizioni per un nuovo lockdown», ha detto i ...

Intervento a tutto campo del premier Giuseppe Conte alla festa del Fatto, dalla pandemia al referendum Giuseppe Conte ha risposto alle domande su tutti i fronti, ha rivelato che avrebbe visto bene Mar ...Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si dice «fiducioso per l’autunno» in merito all’emergenza coronavirus. «Penso a misure circostanziate. Non vedo condizioni per un nuovo lockdown», ha detto i ...