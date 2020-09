GP Italia 2020 Formula 1, orari diretta Sky e TV8: qualifiche e info streaming (Di sabato 5 settembre 2020) Sarà il GP Italia 2020 di Formula 1 ad appassionare in questo nuovo weekend gli appassionati delle monoposto che riaccenderanno i motori in vista della gara di domenica sul circuito brianzolo. Da Monza, cresce l’attesa in vista del nuovo Gran Premio che arriva subito dopo quello di Spa ma con la Ferrari in fortissima crisi.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

