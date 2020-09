Gli sversamenti di petrolio nelle nostre acque non sono un evento straordinario, ma la norma (Di sabato 5 settembre 2020) L’ultimo, recentissimo, disastro ambientale causato dalla dispersione di miscele residue del petrolio riguarda le isole Mauritius. In questo arcipelago dell’Oceano Indiano dal 25 luglio buona parte delle quattromila tonnellate dei combustibili presenti sulla nave giapponese MV Wakashio, una portarinfuse (bulk carrier) costruita nel 2007 e battente bandiera panamense, si sono riversate in mare. Interessando circa 15 chilometri di costa e causando danni incalcolabili all’ecosistema. «I combustibili di bordo, detti genericamente bunker oil, una volta in acqua subiscono trasformazioni chimico-fisiche che li rendono particolarmente recalcitranti e persistenti. La loro nocività persiste e causa effetti a medio e lungo termine, dovuti a un’abbondanza di molecole cancerogene, mutagene e teratogene», sottolinea Ezio ... Leggi su linkiesta

