Elisabetta Canalis hot su Instagram: il selfie in costume fa impazzire i fan (FOTO) (Di domenica 6 settembre 2020) Elisabetta Canalis continua ad avere un seguito enorme. La modella e attrice, che al momento si trova negli Stati Uniti, conta ben 2,7 milioni di follower su Instagram, dove posta quotidianamente momenti della sua vita. L’ultimo post della Canalis è una serie di selfie allo specchio in costume da bagno, che ha fatto impazzire i fan nei commenti. View this post on Instagram I love hats! Quale preferite?🖤🤍 A post shared by Elisabetta Canalis (@littlecrumb ) on Sep 5, 2020 at 9:30am PDT Leggi su sportface

GGiglio99 : RT @VincenzoOrab96: @GGiglio99 @Palvinismo1 @DonPiricoddi Si parte lunedì mattina girone 1 Ludovica Pagani Megan Fox Elisabetta Canalis… - VincenzoOrab96 : @GGiglio99 @Palvinismo1 @DonPiricoddi Girone 1 Ludovica Pagani Megan Fox Elisabetta Canalis Valeria Mazza - DonPiricoddi : RT @VincenzoOrab96: @GGiglio99 @Palvinismo1 @DonPiricoddi Si parte lunedì mattina girone 1 Ludovica Pagani Megan Fox Elisabetta Canalis… - VincenzoOrab96 : @GGiglio99 @Palvinismo1 @DonPiricoddi Si parte lunedì mattina girone 1 Ludovica Pagani Megan Fox Elisabetta Canalis Valeria Mazza - LuigiBevilacq17 : RT @VincenzoOrab96: #BestWomaninUniverse in esclusiva il primo girone del contest che inizierà lunedì: Girone 1 Ludovica Pagani Megan Fox… -