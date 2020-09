Djokovic: "Ne ho parlato con Serena Williams, anche le donne nella Ptpa" (Di sabato 5 settembre 2020) NEW YORK, Stati Uniti, - " Ne stiamo parlando, ma credo che anche le donne entreranno a far parte della nuova associazione di tennisti ". Incurante delle critiche e delle polemiche, Novak Djokovic va ... Leggi su corrieredellosport

WeAreTennisITA : Mentre non smette di vincere, Djokovic continua a costruire la #PTPA: si cerca di coinvolgere anche le donne. ???… - WeAreTennisITA : In press room Djokovic ha parlato di Federer e Nadal contrari alla #PTPA?? ??? 'Ho parlato più volte con loro, sape… - ArslanagicDenis : Ha parlato il rivoluzionario della racchetta e della maglietta rossa Che in vecchiaia si è laureato in Twitt medi… - Fernana48631339 : Non penso di aver parlato molto fi covid e se l'ho fatto me ne scuso, ma devo fare una domanda: perché uno come Djo… -