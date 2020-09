DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di lunedì 7 settembre: Can è ancora innamorato di Sanem (Di sabato 5 settembre 2020) Puntate 64, 65 e 66 di DayDreamer – Le Ali del Sogno Ebbene sì, la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno sbarca in prima serata. Dopo il grande successo ottenuto nella fascia pomeridiana, Mediaset ha deciso di promuoverla in prime time. I telespettatori di Canale 5 avranno modo di vedere ben tre episodi, ovvero i numero 64, 65 e 66. Gli spoiler diffusi in rete rivelano che Can pur avendo deciso con Sanem Aydin di rimanere amici, le farà capire di amarla ancora. Nello specifico, il fotografo con un piano farà leggere alla giovane aspirante scrittrice delle parole d’amore scritte per lei. Alla Fikri Harika scoprono la presenza di una telecamera nascosta Le anticipazioni degli episodi numero 64, 65 e 66 di ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 3 settembre 2020 in streaming | Video Mediaset - IsaeChia : ‘#DaydreamerLeAlidelSogno’, le anticipazioni di domani e della prima serata di lunedì 7 settembre #DayDreamer - Ginevra11811473 : RT @Isabel84003202: Assumiamo Collaboratori svitati ?????? #DayDreamer #CanYaman Le ali del sogno - infoitcultura : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 3 settembre: brutto incidente per Sanem - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 4 settembre 2020 in streaming | Video Mediaset -