Confessa l’assassino di Luana Rainone: uccisa perchè voleva una relazione (Di sabato 5 settembre 2020) Saranno lunghe le indagini che porteranno le forze dell’ordine a capire cosa è davvero successo il giorno in cui Luana Rainone è stata uccisa. La donna non potrà difendersi, il suo corpo ritrovato in un pozzo potrebbe raccontare qualcosa. Al momento l’unica persona a parlare è stato il suo assassino, Nicola del Sorbo. Avrebbe ucciso Luana perchè era diventata ingestibile: voleva una relazione stabile mentre lui non era d’accordo. Luana, madre di una bambina, scomparsa il 23 luglio del 2020, era uscita di casa dicendo a suo marito di dover fare delle commissioni. Spetterà adesso agli investigatori, anche grazie all’analisi di cellulari e non solo, capire se davvero tra Luana e il suo ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Donna ritrovata morta nel pozzo l’assassino confessa - #Donna #ritrovata #morta #pozzo - infoitinterno : San Valentino Torio, confessa l'assassino di Luana Rainone - Today_it : Luana, uccisa e gettata in un pozzo: l'assassino confessa - infoitinterno : Luana accoltellata alla gola e poi lanciata nel pozzo, l'assassino confessa: domani lutto cittadino -

Ultime Notizie dalla rete : Confessa l’assassino Luciano Amoretti, il suo killer confessa: «Così l’ho ucciso» Il Secolo XIX