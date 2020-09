Catania, ufficiale arrivo di Gatto (Di sabato 5 settembre 2020) Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Gatto, nato a Taranto il 2 febbraio 1994. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Lecce e del Verona (con la Primavera gialloblù ha realizzato ben 20 gol in 31 gare), dopo brevi parentesi nel Martina e nel Taranto l’esterno offensivo ha collezionato un’esperienza in Serie B con il Modena, nel 2014. In Serie C, l’atleta pugliese ha indossato le maglie del Pordenone, della Juve Stabia, del Monopoli, del Südtirol, dell’Arzachena e del Bisceglie: in nerazzurro, nel corso della stagione 2019/20, ha sommato 32 presenze firmando 8 reti. L’esito del primo tampone, negativo, ha consentito all’attaccante di sostenere i primi allenamenti individuali. Gatto ha ... Leggi su itasportpress

Parole chiare e apprezzate da tutto il popolo di fede rossazzurra: Joe Tacopina sembra già entrato nel cuore dei tifosi, mentre in Sigi si lavora a ritmi serrati per portare avanti il progetto.

