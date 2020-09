Carla Suarez Navarro ringrazia: “I vostri messaggi mi danno forza per affrontare tutto ciò” (Di sabato 5 settembre 2020) Carla Suarez Navarro ringrazia tutti coloro i quali le hanno inviato dei messaggi di incoraggiamento dopo la notizia, resa nota dalla stessa tennista spagnola, di avere un linfoma e di stare combattendo per curarlo: “Vorrei ringraziarvi per i vostri messaggi di appoggio negli ultimi giorni. Mi danno molta forza per affrontare questo cammino”, scrive su Twitter la Suarez Navarro, che ha ricevuto l’appoggio di praticamente l’intero mondo dello sport. Quería agradecerles sus felicitaciones y mensajes de apoyo en estos últimos días. Me dan mucha fuerza para afrontar este camino. 😘 Many thanks for your messages over the ... Leggi su sportface

