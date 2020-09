Basket, Varese esonera Caja (Di sabato 5 settembre 2020) La Pallacanestro Varese esonera a sorpresa Attilio Caja. Decisione maturata dopo la vittoria di ieri sera in Supercoppa contro Cantù per ragioni legate ad un rapporto che la dirigenza del club non considerava più adeguato al miglior rendimento del gruppo. La squadra verrà temporaneamente affidata all’assistant coach Vincenzo Cavazzana mentre nei prossimi giorni sarà reso noto il nome del sostituto di Caja. Leggi su sportface

