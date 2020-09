Basket, Varese esonera Caja, promosso l'assistente Cavazzana (Di sabato 5 settembre 2020) La Pallacanestro Varese ha esonerato Attilio Caja dall'incarico di allenatore della Openjobmetis a poco più di 20 giorni dal via del campionato di serie A, previsto per il 27 settembre. 'Il club ... Leggi su gazzetta

