Uomini e Donne, Giovanna Abate umore nero | Confessa suo difetto (Di venerdì 4 settembre 2020) Non c’è pace per l’ex tronista Giovanna Abate: difatti pare che la giovane non stia passando un gran periodo e che il suo umore non sia particolarmente brillante. Il motivo? Ne ha parlato lei stessa a cuore aperto in un suo video Social. La rivelazione è sconcertante! Photo by – Google Giovanna Abate e la … L'articolo Uomini e Donne, Giovanna Abate umore nero Confessa suo difetto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

