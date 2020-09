Trovato cadavere in mare a Giulianova, è il fidanzato della ragazza annegata il 29 agosto (Di venerdì 4 settembre 2020) Le ricerche in mare erano in corso da tre giorni. Da quando era stato Trovato al largo di San Benedetto del Tronto il corpo senza vita di di Markéta Adamkova, 17 anni della Repubblica Ceca. Il 3 settembre è stato Trovato all’altezza di Giulianova anche il suo fidanzato, il connazionale 40enne Tomas Cerveny, anche lui annegato in mare. La coppia era in vacanza a Martinsicuro (Teramo). Di entrambi le rispettive famiglie avevano denunciato la scomparsa nel loro Paese. La madre della 17enne ha avuto la possibilità di visionare alcune fotografie e ha riconosciuto gli orecchini della figlia, trovati indosso al cadavere. Secondo le prime ricostruzioni della procura di Ascoli-Piceno, ... Leggi su ilfattoquotidiano

