Suarez Juventus, la BBC annuncia: “C’è l’accordo col calciatore” (Di venerdì 4 settembre 2020) Suarez Juventus – Luis Suarez e la Juventus hanno raggiunto l’accordo. L’annuncio arriva dalla BBC con un tweet. L’attaccante uruguaiano del Barcellona si unirà alla Juventus di Andrea Pirlo gratuitamente o con un compenso simbolico. Un contratto di un anno con possibile rinnovo al secondo. E l’altra grande novità è che la scelta di Suarez di unirsi alla Juventus non dipenderà dalle scelte relative alla permanenza di Messi al Barcellona. Suarez Juventus, le ultimissime sul pistolero Secondo la BBC dunque il passaggio del Pistolero alla Juventus è già cosa fatta. Il centravanti del Barcellona si unirà al rivale di sempre Cristiano Ronaldo in ... Leggi su juvedipendenza

marcoconterio : ?? ???? Accordo a un passo tra Luis #Suarez e la #Juventus. Nessun problema sulla buonuscita e sull'intesa col… - marcoconterio : ?? Ronald Koeman ha già comuninicato a Lionel #Messi che non conterà su Luis #Suarez. Il futuro del Pistolero è sleg… - DiMarzio : #Juventus, capitolo #Suarez: al #Barcellona potrebbe andare indennizzo sotto forma di bonus - iaio1972 : @salpaladino Finisce anche quella Suarez Juventus? - _alxbw_ : RT @Djnc78: Ma se davvero il problema da superare per chiudere l'operazione #Suarez #Juventus è il #passaporto , non si può risolvere facen… -