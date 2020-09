Scuola, in Campania al via a ottobre? Molti istituti ancora senza banchi (Di venerdì 4 settembre 2020) La decisione sarà ufficializzata nella riunione di giunta di lunedì prossimo, ma è ormai certo che in Campania non si tornerà a Scuola il 14 settembre, come previsto dal calendario nazionale. E neppure è scontato che le lezioni riprendano il 24 settembre, a urne chiuse. Ieri in Regione, una riunione di più di due ore tra il presidente Vincenzo De Luca, i rappresentanti sindacali, l’ufficio scolastico regionale, i rappresentanti dell’Anci e dell’associazione Dirigenti Scolastici, ha cercato di fare il punto su tutti i problemi connessi. E la scelta, proprio in base a tutte le esigenze rappresentate anche all’assessore regionale all’Istruzione Lucia Fortini, sembrerebbe tra tre date possibili. Si parla con insistenza del 24 settembre prossimo, il giovedì successivo alla ... Leggi su ildenaro

ArmandoTerminio : 'Misurare la temperatura a casa è fuori dal mondo: abbiamo offerto un bonus di tremila euro agli istituti per munir… - Salvato95551627 : RT @napolista: #DeLuca cambia le regole per la scuola: «Misurazione della temperatura a scuola» Il presidente della Regione Campania confe… - tvoggi : LA CAMPANIA RINVIA L'APERTURA DELLA SCUOLA GUARDA IL VIDEO - tvoggi : LA CAMPANIA RINVIA L’APERTURA DELLA SCUOLA Le scuole in Campania inizieranno dopo le elezioni regionali, non quindi… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: #DeLuca cambia le regole per la scuola: «Misurazione della temperatura a scuola» Il presidente della Regione Campania confe… -