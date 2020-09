“Scandalosa!”. Barbara D’Urso, via i pantaloni. Lo scatto ‘bollente’ fa strage di cuori (Di venerdì 4 settembre 2020) Ancora lei, sempre lei. Barbara D’Urso fa scandalo per l’ennesima volta, con una foto bollente destinata a restare negli annali del social network Instagram. L’abbiamo vista in più di un’occasione quest’estate sfoderare immagini che mettevano in mostra un fisico perfetto. Décolleté esplosivo, forme mozzafiato e fan stesi. Stavolta ha voluto fare un passo in più e proporre un’istantanea ai limiti della censura. E siamo certi che anche chi l’ha criticata in passato dovrà adesso ricredersi. Ha superato i 60 anni da un po’ di tempo, ma se non sapessimo la sua vera età difficilmente la gente le darebbe più di 40 anni. In attesa di ritornare a lavorare, visto che il 7 settembre ripartirà ‘Pomeriggio Cinque’ e da domenica 13 settembre ci saranno ‘Domenica ... Leggi su caffeinamagazine

Barbara___2105 : @AlbertoBagnai @repubblica è scandalosa da quanto è faziosa e infame. - Barbara___2105 : @lucabattanta In effetti è molto meglio se la lamorgese si vada a nascondere. È scandalosa da quanto è inutile e inetta. -

Ultime Notizie dalla rete : “Scandalosa” Barbara L'ex di Barbara De Rossi è un brutto ceffo,la D'Urso non dovrebbe farlo parlare -Foto Leggo.it