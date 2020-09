San Valentino Torio. Omicidio di Luana Rainone: fermato un trentenne di di Vico Equense (Di venerdì 4 settembre 2020) Lutto cittadino per Luana Rainone il cui cadavere è stato rinvenuto tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). Il corpo della ragazza di 31 anni è stato ritrovato in un pozzo, avvolto in una coperta. Luana Rainone, originaria di Sarno, sarebbe stata accoltellata. La giovane donna era scomparsa nel nulla il 23 luglio. I familiari avevano subito presentato una denuncia. I Carabinieri hanno sottoposto a fermo un uomo di 34 anni. Il movente dell’Omicidio sarebbe di tipo sentimentale. Il fermato N.D.S., 34 anni, è di Vico Equense Il presunto omicida abita a pochi metri dal luogo del ritrovamento del cadavere. Una tragica morte quella di Luana ... Leggi su laprimapagina

tvoggi : RINVENUTO CADAVERE A SAN VALENTINO TORIO, INDAGANO I CARABINIERI GUARDA IL VIDEO - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il cadavere di una donna è stato rinvenuto all'alba tra San Valentino Torio (Salerno) e Poggiomarino (Napoli). Il corpo…