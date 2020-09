Raggi: “Mai con il PD ma sono di sinistra”. Ecco perché si ricandida (Di venerdì 4 settembre 2020) La sindaca Raggi intervistata su La7 parla della ricandidatura alle elezioni comunali 2021: “Mi sono confrontata con il movimento e la mia famiglia” Da quando il doppio mandato per una stessa carica è diventato legale per il Movimento 5 Stelle, gli occhi sono puntati tutti su di lei: la sindaca di Roma Virginia Raggi. C’è chi ha anche sostenuto che la decisione di sottoporre alla piattaforma Rousseau l’opportunità di ricandidare uno stesso soggetto sia stata costruita ad hoc per la sindaca. Vero o meno, fatto sta Virginia Raggi si ricandiderà alle prossime elezioni. In un’intervista rilasciata su La7 Virginia Raggi rivela le sue considerazioni strizzando un occhio agli ... Leggi su zon

gjscco : RT @matematico65: VERGOGNOSA LA SCRITTA MESSA SOPRA LA #RAGGI: 'TRASPORTI IMMONDIZIA E BUCHE, ROMA MISSION IMPOSSIBLE' MAI MAI MAI MESSA CO… - anna113tk : RT @janavel7: Bettini, Franceschini e Zingaretti, leggetevi questa intervista. Vi farà bene al cervello. Raggi: «Ho sbagliato per inesperi… - katnip74 : RT @janavel7: Bettini, Franceschini e Zingaretti, leggetevi questa intervista. Vi farà bene al cervello. Raggi: «Ho sbagliato per inesperi… - giusgenoni : RT @janavel7: Bettini, Franceschini e Zingaretti, leggetevi questa intervista. Vi farà bene al cervello. Raggi: «Ho sbagliato per inesperi… - GeaPilato : RT @carlakak: @aniello7779 @DinoGiarrusso E comunque Giarrusso questa distinzione non l'ha mai fatta anche perchè la sinistra a Roma è rido… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi “Mai “Il segreto di Marte è nel sottosuolo. Se c’è vita noi dell’Esa la troveremo” Rep