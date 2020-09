Parma, ecco Liverani: “Ho entusiasmo e voglia di fare bene. Obiettivo salvezza con gioco propositivo” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Parma ha accolto il suo nuovo allenatore Fabio Liverani che, quest’oggi, si è presentato a media e tifosi nel corso della classica conferenza stampa: “Ho entusiasmo e voglia di fare bene ma preferisco il lavoro alle parole. C’e’ chiarezza, ho condiviso fin da subito il progetto con il direttore sportivo Carli e la societa’. Parma e’ una piazza che ha un passato ricco di storia e un presente importante. La rinascita e’ stata di grandissimo livello, hanno dato continuita’ dirigenziale grazie ad una proprieta’ solida, tornando in pianta stabile in serie A”. L’ex tecnico del Lecce ha spiegato l’Obiettivo principale della prossima stagione, per poi parlate dell’attuale ... Leggi su sportface

