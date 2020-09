Nuovo film di Batman sospeso: un attore è positivo (Di venerdì 4 settembre 2020) Questo articolo Nuovo film di Batman sospeso: un attore è positivo . Nuovo attore protagonista della saga di Batman è positivo al Covid, come sta? Problemi sul set, che aveva riaperto solo da qualche giorno. Il set del Nuovo Batman chiude ancora: un attore è risultato positivo al Covid. Stiamo parlando proprio del Nuovo protagonista dell’ultimo film della saga DC: Robert Pattinson. Dopo solo tre giorni che … Leggi su youmovies

