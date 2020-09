Napoli-Teramo, il primo gol è ancora di Osimhen (Di venerdì 4 settembre 2020) Osimhen ci ha preso gusto, Dopo la tripletta rifilata all’Aquila nel triangolare, il nigeriano del Napoli subito in gol ancora contro il Teramo Calcio d’angolo battuto al 4′ verso Lozano, ponte di testa del messicano e zampata vincente del nuovo bomber del Napoli da distanza ravvicinata! L'articolo Napoli-Teramo, il primo gol è ancora di Osimhen ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Non solo il triangolare con L'Aquila e Castel di Sangro o l'amichevole contro il Teramo, l'estate azzurra si arricchisce di un nuovo impegno. Come confermato dal sito ufficiale del Napoli, infatti, do ...Cari lettori di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale della seconda e ultima amichevole precampionato del ritiro abruzzese di Castel di Sangro per il Napoli di Rino Gattuso: gli azzurri affron ...