Messanger imporrà un limite all’inoltro dei messaggi (Di venerdì 4 settembre 2020) Arriva anche su Messanger, l’applicazione di messaggistica collegata all’account facebook, il limite di inoltro dei messaggi. Infatti, nella maggior parte delle applicazioni dedicate alla messaggistica istantanea, vie è la possibilità di inoltrare a più destinatari lo stesso messaggio, ma ciò può generare un rischio spam nonostante la comodità dell’operazione. Ad esempio, è proprio grazie all’inoltro contemporaneo a diversi destinatari che si sono diffuse molte fake news. In particolare, sul blog di Facebook si legge: “come parte dei nostri continui sforzi per fornire alle persone un’esperienza più sicura, da oggi ci sarà un limite di inoltro su Messenger in modo che ... Leggi su quotidianpost

