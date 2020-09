Medicina: cura obesità, differenze di genere influenzano esiti (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 4 set. (Adnkronos Salute) - Le differenze tra uomo e donna nell'affrontare l'obesità, la tendenza a sottovalutare la malattia, l'impatto più grave sulla salute fisica e mentale se la lotta al peso inizia in giovane età, sono le principali barriere alla cura dell'obesità. E' quanto emerge dai nuovi dati dello studio internazionale 'Action-Io', presentato oggi da Novo Nordisk all'European and International Congress on Obesity (Eco-Ico) 2020. L'obiettivo dello studio, che ha coinvolto 11 paesi in cinque continenti, oltre 14.500 persone con obesità e quasi 2.800 operatori sanitari, è stato quello di "identificare le percezioni, le attitudini, i comportamenti e gli ostacoli per la cura dell'obesità e capire in che modo questi fattori influenzino la gestione dell'obesità". Il ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Medicina cura Obesità, differenze genere ed età influenzano esiti cura - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus, focolaio alla casa di cura di Porto Viro

Porto Viro (Rovigo), 4 settembre 2020 - Un focolaio di infezione da Coronavirus si è verificato all'interno del reparto di Medicina della Casa di Cura 'Madonna della Salute' di Porto Viro, in Polesine ...

Test d’ingresso per Medicina, Malpensafiere supera la prova

La macchina organizzativa dei test d’ingresso alle facoltà di Medicina e Odontoiatria organizzati dall’università dell’Insubria ha funzionato alla grande. Nei padiglioni di Malpensafiere si sono prese ...

