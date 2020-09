Mediaset corre in Borsa in avvio di seduta: +8% (Di venerdì 4 settembre 2020) Ottima partenza in Piazza Affari per Mediaset, che sale dell′8% a 1,71 euro. Già ieri si erano registrati forti acquisti dopo la sentenza della Corte di Giustizia Ue che ha ‘bocciato’ il Testo unico sul settore tv e delle tlc della legge Gasparri (Tusmar), una decisione che ora dovrà essere esaminata dal Tar del Lazio e che potrebbe aprire nel futuro alla caduta del divieto di controlli azionari incrociati nel comparto. Tim sale dell′1% e Mediaset comunque si muove soprattutto sul ritorno di interesse nello scontro con Vivendi. Leggi su huffingtonpost

