Lorella Boccia il Senza veli fa sognare | ma nei commenti si scatenano gli haters

Lorella Boccia il topless fa sognare, ma nei commenti si scatenano gli haters (Di venerdì 4 settembre 2020) Lorella Boccia non ne vuole sapere di dire addio all’estate e sorprende tutti con un Senza veli da urlo, ma sotto la foto spuntano subito gli haters: ecco i commenti al vetriolo. Foto da Instagram: @BocciaLorellaBallerina, conduttrice e influencer, Lorella Boccia è tra le più n vista del momento e quest’anno ha sorpreso tutti con suo bikini da urlo, al punto che non è stato semplice selezionare i suoi 5 scatti più sexy dell’estate. Lorella ha passato l’estate con suo marito Niccolò Presta e si è goduta un momento di relax dopo il suo intenso anno di lavoro che la vista in tv su Real Time ... Leggi su chenews

a_bcdss : RT @dea_channel: buongiorno con la dea Lorella Boccia ???????????? - GiuseppeFox1 : Lorella Boccia, l’ex ballerina di Amici sconvolge tutti con un’apertura di gambe irreale: “Naturale?” - Ducainvitto1 : RT @dea_channel: buongiorno con la dea Lorella Boccia ???????????? - freeskipperIT : Post Vip. Lorella Boccia - MassimoTera : RT @dea_channel: buongiorno con la dea Lorella Boccia ???????????? -

