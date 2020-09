Lega Serie A-UNAR, insieme contro il razzismo (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 04 SET - Parte il cammino che Lega Serie A percorrerà al fianco di UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, per garantire la parità di trattamento e la tutela dei ... Leggi su corrieredellosport

Lega_B : Il 9 settembre a Pisa nascerà la #SerieBKT 2020/21! La cerimonia di presentazione del calendario in diretta dalle 1… - Lega_B : Ufficiale??? La #SerieBKT parte il 26 settembre! Ratificato oggi dal Consiglio federale. Ultima giornata il 7 maggi… - unar_norazzismi : KEEP RACISM OUT- @SerieA e UNAR annunciano una partnership per contrastare ogni forma di discriminazione nel calcio… - GianniIglesias : Per gli analfabeti funzionali esistono: 1) Juve e Finanza 2) Sky Juve 3) Gazza FiloJuventina 4) Scansuolo & Co. 5… - midnightkn : o votiamo SI o NO quaggiù rimaniamo sempre cittadini di Lega pro (nemmemo di serie b) -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie Lega Serie A-UNAR, insieme contro il razzismo - Calcio Agenzia ANSA Festini con minori a Villa Inferno, l’ex candidato della Lega Cavazza: “Nessuna era costretta”

La tesi difensiva di Luca Cavazza, l’ex candidato alle regionali con la Lega in Emilia-Romagna finito agli arresti domiciliari con l’accusa di aver organizzato e partecipato, insieme ad altre sei pers ...

Serie C, clamoroso AIC: stato d’agitazione e minaccia di sciopero

Proclamato lo stato di agitazione da parte dell’Assocalciatori a seguito della mancata risposta della Lega Calcio. Umberto Calcagno, vicepresidente AicÈ stato diramato un comunicato stampa sul sito de ...

