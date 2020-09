In mutande fa il bagno nella fontana per mettere il video sui social: multato (Di venerdì 4 settembre 2020) Seminudi alle 3 di notte nella fontana del Moro a piazza Navona. A 'vestirli' solo un paio di boxer perché, per immortalare la perfomance, fuori dalla vasca c'è un amico con il cellulare. La scena non ... Leggi su torinotoday

callmesarah_ : @ilmaredavanti Dipende... prima uscivo in mutande ora a volte mi cambio in bagno - nonela_radio : Bagno in mutande nella Fontana del Moro a Piazza Navona, multati - ilfaroonline : Roma, fanno il #bagno in mutande nella fontana di #piazza_Navona: 600 euro di multa - paolorm2012 : Roma, bagno in mutande nella fontana del Moro in piazza Navona, multati due giovani - romasulweb : Piazza Navona: in mutande fanno il bagno nella fontana mentre l'amico li riprende con il cellulare -