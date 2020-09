I peggiori e i migliori remake live-action della Disney (Di venerdì 4 settembre 2020) Da oggi, 4 settembre, è disponibile per gli abbonati di Disney+ (per ora con un costo aggiuntivo di 21,99 euro) Mulan, l’ambizioso live-action di Niki Caro che riscrive la storia dell’eroina cinese già protagonista di un apprezzatissimo film animato del 1998. Inevitabilmente, il coronavirus ha più volte rimandato l’uscita nelle sale delle pellicola, che alla fine viene distribuita online. Rimane comunque una produzione enorme, con parecchi aspetti positivi. E Disney si augura che il titolo contribuisca a confermare il successo del genere grandi-classici-d’animazione-trasposti-in-carne-e-ossa. Dato che è sempre più nutrito (molti ne sono previsti in futuro), ecco una disamina – che sicuramente dividerà gli animi – sui lavori ... Leggi su wired

battagliero84 : RT @houseofbrackets: Cari amici, è tempo dell'ANNUNCIO! Da settimana prossima i migliori (peggiori?) cattivissimi di tutti i tempi si sfid… - enricoI00 : RT @houseofbrackets: Cari amici, è tempo dell'ANNUNCIO! Da settimana prossima i migliori (peggiori?) cattivissimi di tutti i tempi si sfid… - SpencerCM_ : @closetoJu avendo lo stesso problema tuo ho chiesto ad un amico e mi ha detto che gli asus sono i migliori per dura… - Xueza_00 : RT @houseofbrackets: Cari amici, è tempo dell'ANNUNCIO! Da settimana prossima i migliori (peggiori?) cattivissimi di tutti i tempi si sfid… - GioAiee : RT @houseofbrackets: Cari amici, è tempo dell'ANNUNCIO! Da settimana prossima i migliori (peggiori?) cattivissimi di tutti i tempi si sfid… -

Ultime Notizie dalla rete : peggiori migliori Pink Floyd, quali sono gli album migliori e peggiori della band? R3M Cambio di direzione dei flussi immobiliari, 8 le società avvantaggiate

Settembre è da sempre considerato il mese della ripartenza: il ritorno a scuola, al lavoro, alla normalità post ferie. Con tanti buoni propositi, si inizia un vero e proprio anno nuovo, tornando a occ ...

BORSE EUROPA-In rialzo, banche balzano su colloqui fusione in Spagna

4 settembre (Reuters) - I mercati europei recuperano dalle perdite iniziali, con le banche che registrano la performance migliore sui colloqui di fusione tra due principali istituti di credito spagnol ...

Settembre è da sempre considerato il mese della ripartenza: il ritorno a scuola, al lavoro, alla normalità post ferie. Con tanti buoni propositi, si inizia un vero e proprio anno nuovo, tornando a occ ...4 settembre (Reuters) - I mercati europei recuperano dalle perdite iniziali, con le banche che registrano la performance migliore sui colloqui di fusione tra due principali istituti di credito spagnol ...