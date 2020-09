Governo: oggi al Senato la prova sul decreto semplificazioni (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Il gruppo del M5s sono schierati compatti per il sì', assicura il capogruppo del Movimento Perilli, dopo la scossa alla Camera sul decreto Covid. Mentre il Pd resta diviso Leggi su tg.la7

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il Conte bis compie un anno ed è al collasso. Il presidente Mattarella, che un anno fa f… - NicolaPorro : L’incredibile storia di un #Governo che proroga lo #statodiemergenza e la sua stessa maggioranza lo obbliga a mette… - NicolaPorro : #berlusconipositivo al #COVID?19 ed è subito occasione per buttarla in polemica politica. Sondaggi #regionali,… - Biofafafa : RT @christianrocca: Chiedete ai grillini se tifano Trump o Biden, poi provate a fare l’alleanza strategica (se avete coraggio) L’editoria… - SerenaBussani : RT @alessandrogn: Raissunto dei giornali di oggi. La partenza per la Sicilia sulla pista ciclabile tra Reggio e Messina realizzata dal gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo oggi Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.62 | www.governo.it Governo Clima, Friday for future tornano in piazza

"Siamo costretti a tornare in piazza per chiedere alle istituzioni di agire. La pandemia ha reso evidenti le contraddizioni del nostro sistema economico e sociale, costringendoci ad affrontare la real ...

Scuola, il prof: "Andrà tutto bene? No, sarà tutto peggio"

"Sulla scuola? Altro che andrà tutto bene, sarà tutto peggio di prima perché è come essere costretti a correre con i pantaloni abbassati". Così su 'Italia Oggi' Giuseppe Bertagna, ordinario di Pedagog ...

"Siamo costretti a tornare in piazza per chiedere alle istituzioni di agire. La pandemia ha reso evidenti le contraddizioni del nostro sistema economico e sociale, costringendoci ad affrontare la real ..."Sulla scuola? Altro che andrà tutto bene, sarà tutto peggio di prima perché è come essere costretti a correre con i pantaloni abbassati". Così su 'Italia Oggi' Giuseppe Bertagna, ordinario di Pedagog ...