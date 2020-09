Gotham Knights sarà caratterizzato da un open world in continua evoluzione (Di venerdì 4 settembre 2020) Una delle più grandi sorprese rivelate durante l'evento DC FanDome è senza ombra di dubbio Gotham Knights, il nuovo gioco sviluppato da Warner Bros Montreal che ci porterà a vivere una storia in cui Batman è morto ed i suoi compagni Robin, Nightwing e Batgirl raccolgono il testimone come protettori di Gotham.In una nuova intervista, lo studio di sviluppo svela qualche dettaglio in più sul gioco, focalizzandosi sulla sua ambientazione. L'intento dello studio infatti è quello di creare un open-world con un ecosistema vivente in cui tutto quanto reagirà dinamicamente nel gioco.Il motivo di questa decisione, di realizzare una città che si senta viva, è perché Gotham è sempre stata considerata come una protagonista ... Leggi su eurogamer

