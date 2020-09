Focolaio di legionella a Busto Arsizio. I primi esami hanno rivelato 16 contagi e un morto (Di venerdì 4 settembre 2020) A darne la notizia è Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia. Nella serata di oggi, 4 settembre, è diffuso una nota per parlare di un nuvo Focolaio registrato nella regione. Anche se, questa volta, il Coronavirus c’entra poco: «Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvolte è deceduta». La legionellosi è una malattia provocata da un genere di batteri che si diffondo nell’acqua: «Le autorità sanitarie territoriali si sono attivate immediatamente e hanno realizzato i prelievi e la campionatura delle acque nelle abitazioni di residenza, il controllo degli impianti idrici (acquedotto) e delle torri di raffreddamento. Le analisi di laboratorio ... Leggi su open.online

Open_gol : Ora sono in corso le analisi sulle acque, l'habitat preferito da questo batterio - det0ne : E quindi nella mia città c'è un focolaio di legionella. Ho appena letto su Google che i sintomi sono gli stessi del covid19. C'è serenità. - ginugiola : RT @Open_gol: Ora sono in corso le analisi sulle acque, l'habitat preferito da questo batterio - eccoda : RT @Open_gol: Ora sono in corso le analisi sulle acque, l'habitat preferito da questo batterio - romi_andrio : RT @Open_gol: Ora sono in corso le analisi sulle acque, l'habitat preferito da questo batterio -