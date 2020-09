"Fino a ieri nessuna telefonata". Cav in ospedale, indiscreto su Veronica Lario: "La mia voce non serve" (Di venerdì 4 settembre 2020) Ora Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano "in via precauzionale". Il leader di Forza Italia ha infatti subito un lieve aggravamento delle condizioni di salute dopo aver contratto il coronavirus. In questi ultimi due giorni, il Cav ha ricevuto messaggi e telefonate da tutto l'arco parlamentare e da tutta Italia, tutti stretti attorno a lui costretto a fronteggiare quest'ultima battaglia. E Veronica Lario, l'ex moglie? Bene, secondo quanto scrive La Stampa, "risulta che Fino a ieri pomeriggio non ci fossero state telefonate con l'ex marito. Ma sarebbe sbagliato voler leggere in questo altro che non un momento di attesa, un passo di lato per lasciare spazio ai contatti da parte delle istituzioni e degli esponenti politici", aggiunge il quotidiano torinese. E ancora, La Stampa aggiunge che "il ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Fino ieri Veronica Lario, fino a ieri nessuna telefonata a Silvio Berlusconi: "Non serve unire la mia voce al coro di auguri" Liberoquotidiano.it Palermo, santuario chiuso, saracinesche calate: "Mai viste così poche persone"

Piante, fiori e lumini rossi sono arrivati lo stesso. Insieme con gli ex voto per chiedere il lavoro perso durante la pandemia o la guarigione da una brutta malattia. Sono arrivate anche tante telefon ...

Migranti, governo sospende tributi Lampedusa fino a fine anno

Arrivano le attese misure per Lampedusa, alle prese con l'emergenza migranti. Il Cdm ha infatti approvato un decreto con misure economiche a favore del Comune din Lampedusa e Linosa, come assicurato i ...

