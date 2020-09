ESCLUSIVA – Paolo Cannova su Caruso: “Terzo turno non è un caso. Con Rublev per vincere” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Questo risultato ti dà consapevolezza, riuscire a centrare per la seconda volta un terzo turno in uno Slam ti dimostra che non è un caso. Con Rublev sarà partita vera, sono speranzoso: si entra in campo per vincere”. Così Paolo Cannova, storico coach di Salvatore Caruso, qualche ora dopo il raggiungimento del terzo turno agli Us Open 2020. Le vittorie contro Duckworth e Escobedo permettono al giocatore di Avola di eguagliare il proprio miglior risultato in uno Slam, datato 2019, al Roland Garros. Lui e Matteo Berrettini rimangono gli ultimi superstiti della folta truppa azzurra presentatasi a New York. “Sono convinto che questo risultato sia frutto delle partite giocate a Cincinnati – prosegue in ... Leggi su sportface

BenedettaGhelli : RT @Calciopiu1982: Il #matchday, la presenza del #pubblico negli impianti sportivi, la responsabilità dei presidenti: questi e molti altri… - Calciopiu1982 : Il #matchday, la presenza del #pubblico negli impianti sportivi, la responsabilità dei presidenti: questi e molti a… - JmanBianconero : Tra poco si sveglia Paolo Paganini, il tempo che mangia la pasta e fagioli avanzata di ieri, e ci darà l'esclusiva… - corongiu23 : RT @RisorgINT: Milan, svelata in esclusiva l’offerta per #Tonali. “Ehi Sandro, vuoi fare un preliminare in Bulgaria? Solo io e te?” “Si P… - ilgufomilanese : RT @RisorgINT: Milan, svelata in esclusiva l’offerta per #Tonali. “Ehi Sandro, vuoi fare un preliminare in Bulgaria? Solo io e te?” “Si P… -

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVA Paolo Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Paganini: “Dybala carta per Messi” CalcioMercato.it Pomigliano Jazz, anteprima domenica 6 settembre con Lionel Loueke sul Vesuvio

La XXV edizione del festival Pomigliano Jazz si apre domenica 6 settembre sul Vesuvio con un’anteprima d’eccezione: Lionel Loueke in concerto con special guest il sassofonista e compositore partenopeo ...

Coronavirus Grecia, 80 contagi in campo migranti. Oxfam: «Rischio catastrofe sanitaria»

Dopo il primo caso confermato ieri nel campo di «Moria» a Lesbo, con oltre 80 contagi già registrati in totale sull'isola, la pandemia da coronavirus rischia adesso di causare centinaia di vittime tra ...

La XXV edizione del festival Pomigliano Jazz si apre domenica 6 settembre sul Vesuvio con un’anteprima d’eccezione: Lionel Loueke in concerto con special guest il sassofonista e compositore partenopeo ...Dopo il primo caso confermato ieri nel campo di «Moria» a Lesbo, con oltre 80 contagi già registrati in totale sull'isola, la pandemia da coronavirus rischia adesso di causare centinaia di vittime tra ...