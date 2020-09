Dzeko Juventus, l’attaccante esce allo scoperto: “Mercato? Posso dire che…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Dzeko Juventus- Intervistato ai microfoni di “Rai Sport”, Edin Dzeko, alla vigilia della sfida tra Italia e Bosnia, ha colto l’occasione anche per parlare di mercato e del suo futuro. L’attaccante non ha svelato alcuna indiscrezioni e ha commentato l’interesse della Juventus con atteggiamento mascherato e sibillino. Dzeko Juventus: “Ogni anno dicono che lascio la Roma, ma…” L’attaccante ha così ammesso: “Le voci sull’addio alla Roma? Si dice ogni anno… Non è il momento di parlare di mercato, mi concentro su queste gare poi vedremo. Leggi anche: Suarez Juventus, accelerata totale: le cifre dell’ingaggio e un solo ostacolo Dzeko ha poi concluso: “La ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : #Juventus, capitolo #Suarez: al #Barcellona potrebbe andare indennizzo sotto forma di bonus - mirkocalemme : #Suarez si complica, nuovi e importanti contatti tra #Juventus e #Dzeko. Enorme apertura anche dal #Napoli per chiu… - DiMarzio : Dzeko, Milik, Under e Suarez: il punto sul giro di attaccanti che coinvolge tre squadre di #SerieA - Atlantics77 : Paragonare #Suarez e #Dzeko è da imbecilli #juventus - davideinno85 : RT @tutticonvocati: ??? @guido_vaciago: '#Suarez deve ottenerlo il passaporto comunitario, è la condizione fondamentale perchè la #Juventus… -