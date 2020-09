Dopo Pozzuoli c’è un altro caso positivo in un’altra scuola: istituto chiuso e 60 persone in quarantena (Di venerdì 4 settembre 2020) Sessanta persone fra alunni e insegnanti in isolamento almeno per una settimana. Nemmeno il tempo di iniziare, che c’è già uno studente positivo al Covid-19 a Roma. Il ragazzo ha 17 anni e frequenta il liceo Marymount International di Roma, una scuola privata americana del quadrante nord della Capitale. Sono stati i genitori del ragazzo … L'articolo Dopo Pozzuoli c’è un altro caso positivo in un’altra scuola: istituto chiuso e 60 persone in quarantena Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

gercci1 : @TuttoMercatoWeb Si forse lo staff di Sarri era un po scarso(Tal martusciello da Pozzuoli) dopo aver dato il bensrrvito a Gotti! - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Daniela scomparsa a 19 anni: nessuna traccia dopo 24 ore - Notiziedi_it : Covid, a Pozzuoli ancora due contagiati dopo una vacanza all’estero - Pozzuoli21 : #covid #pozzuoli Covid, a Pozzuoli ancora due contagiati dopo una vacanza all’estero - Notiziedi_it : Covid: a Pozzuoli altri quattro contagiati dopo la vacanza all’estero -