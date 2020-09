Doom Eternal alla massima potenza con Nvidia GeForce RTX 3080 in un video gameplay (Di venerdì 4 settembre 2020) Sta diventando sempre più chiaro che Nvidia sta alzando l'asticella con la nuova serie RTX 3000. La società ripone talmente tanta fiducia nei nuovi hardware, al punto di mostrare aperti confronti con l'RTX 2080 Ti.In Doom Eternal in 4K, l'RTX 3080 sfreccia nel gioco a frame rate che arrivano a oltre 150fps in alcuni momenti. È davvero impressionante e dimostra quanto siano capaci queste nuove schede video. Ci saranno alcuni proprietari rammaricati di RTX 2080 Ti, ma anche se questa scheda non è più la più veloce in circolazione, è ancora un hardware incredibilmente buono. La GTX 1080 Ti ha mantenuto il suo valore estremamente bene sin dal debutto, oltre 3 anni fa. Si prevede che le capacità di ray tracing di Ampere supereranno quelle di Turing con ... Leggi su eurogamer

