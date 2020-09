De Laurentiis tuona: “Se i giocatori impegnati in Nazionale tornano positivi al Covid saranno guai per la Uefa” (Di venerdì 4 settembre 2020) Mai banale e sempre piuttosto fumantino, Aurelio De Laurentiis si conferma il numero uno con le sue dichiarazioni scottanti. Il presidente del Napoli, nel corso della conferenza stampa nel ritiro dei partenopei a Castel di Sangro ha tuonato nei confronti della Uefa annunciando possibili azioni legali nel caso in cui i giocatori impegnati con le Nazionali dovessero tornare e risultare positivi al coronavirus.De Laurentiis: attacco alla Uefacaption id="attachment 884211" align="alignnone" width="594" De Laurentiis (Getty images)/caption"Io ce l'ho con la Uefa, mi auguro che quando rientreranno i nostri calciatori non siano positivi perché altrimenti per la Uefa saranno guai storici", ha detto senza giri di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : De Laurentiis tuona: 'Se i giocatori impegnati in Nazionale tornano positivi al Covid saranno guai per la Uefa' -… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Napoli, De Laurentiis tuona sulla Uefa: 'Se nostri tornano positivi per loro guai storici' - zazoomblog : Napoli De Laurentiis tuona: “Il campionato è falsato Uefa e Fifa non capiscono nulla” - #Napoli #Laurentiis #tuona… - sportface2016 : #Napoli, Aurelio #DeLaurentiis tuona: 'Campionato falsato, Uefa e Fifa non capiscono nulla' -