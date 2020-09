D’Amato: manifestazione negazionisti schiaffo a operatori sanitari (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “La negazione del Covid e’ uno schiaffo in faccia ai nostri operatori sanitari, medici, infermieri e di chi in questi mesi ha sacrificato la vita sul campo”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in merito alla manifestazione indetta per domani a Roma in Piazza del Popolo. Leggi su romadailynews

