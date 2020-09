Cultura e sport? «Andrebbero aiutati di più» (Di venerdì 4 settembre 2020) La Commissione degli Stati ha stabilito che le leghe sportive dovrebbero ricevere prestiti diretti dalla Confederazione. Leggi su media.tio.ch

FIGC : #PUMA presenta il nuovo Home kit della #Nazionale ispirato alla cultura del #rinascimento - presideci : RT @CasaPoundItalia: E' partita ieri l'edizione 2020 di #DirezioneRivoluzione , la festa nazionale di #CasaPound che quest'anno si tiene a… - RinoCana : RT @CasaPoundItalia: E' partita ieri l'edizione 2020 di #DirezioneRivoluzione , la festa nazionale di #CasaPound che quest'anno si tiene a… - Davidgg_98 : RT @CasaPoundItalia: E' partita ieri l'edizione 2020 di #DirezioneRivoluzione , la festa nazionale di #CasaPound che quest'anno si tiene a… - manu_etoile : RT @CasaPoundItalia: E' partita ieri l'edizione 2020 di #DirezioneRivoluzione , la festa nazionale di #CasaPound che quest'anno si tiene a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura sport

Ravennawebtv.it

Ed allora da Cuneo si parte, per una nuova Storia di ciclismo, domenica. Si parte, si badi bene, ma non poniamo per una Cuneo-Pinerolo ennesima, a valicare in un sol giorno i colli delle Alpi, Izoard ...Torna dal 10 al 13 settembre la quinta edizione del Rieti Sport Festival in una Special edition ricca di novità: l'evento si svolgerà all'interno dell'Auditorium Varrone, in totale sicurezza e nel ris ...