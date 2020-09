Covid-19, oltre 7000 operatori sanitari morti nel mondo (Di venerdì 4 settembre 2020) Esaltati come eroi, “i nostri soldati in camice bianco”. Ma in tanti stati lasciati senza protezione.​ morti mentre cercavano di salvare vite umane. Una nuova ricerca di Amnesty International, pubblicata ieri, sulle morti degli operatori sanitari a causa del Covid-19 ha aggiornato drammaticamente il dato, fornito a metà luglio, di oltre 3000 decessi. Il numero è ora di oltre 7000 vittime, di cui almeno 1320 solo in Messico. Gli altri stati col maggior numero di morti da Covid-19 tra gli (...) - Attualità / Medici, , Sanità pubblica, No logo, Infermiera, Apertura Maxi, operatori sanitari, Coronavirus, Vittime coronavirus Leggi su feedproxy.google

