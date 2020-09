Ciciretti proposto al Pescara: può sbloccarsi in occasione dell'amichevole (Di venerdì 4 settembre 2020) Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe offerto il fantasista Amato Ciciretti al Pescara. Leggi su tuttonapoli

Nel vertice di Castel di Sangro il Napoli ha proposto quattro giocatori al Pescara. Amato Ciciretti,27 anni,esterno…

Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato un intervista a calcio Napoli 24 parlando di diversi argomenti, tra cui il mercato. “Veniamo da una stagione che non ha risposto alle attese, a ...25.08 12:57 - EMPOLI - Corsi: "Ricci piace al Napoli, ma potremmo valutare solo una proposta importante, ADL voleva Bennacer a tutti i costi, ci vide giusto! Ciciretti e Tutino non torneranno, non ce ...