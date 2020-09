“Ciccio Caputo era di un’altra categoria. Anche umanamente”: l’ex compagno ricorda i primi gol del bomber arrivato in Nazionale a 33 anni (Di venerdì 4 settembre 2020) L’estate del 2007 si trasforma in un piccolo incubo per il Noicattaro. Perché all’ultima giornata del campionato precedente l’attaccante Claudio Doria si è rotto il ginocchio. Per la terza volta. Serve un sostituto, un giocatore da inserire da subito nelle rotazioni, uno in grado di segnare quei gol necessari per trasformare la permanenza in C2 in qualcosa di più concreto di un’utopia. Solo che il budget a disposizione è piuttosto scarno. C’è bisogno di un’idea. E Anche alla svelta. All’improvviso l’allenatore dell’Altamura, Angelo Terracenere, alza il telefono e chiama il suo collega del Noicattaro, Pino Giusto. C’è un ragazzo che potrebbe svolgere alla perfezione il ruolo di quarto attaccante. Si chiama Ciccio Caputo e ha segnato una dozzina di gol in ... Leggi su ilfattoquotidiano

