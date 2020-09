Caos 5 stelle: 30 pronti all'addio. Ecco i nomi. E ora Conte trema davvero (Di venerdì 4 settembre 2020) Trenta parlamentari grillini pronti all'addio al Movimentio. A sganciare la bomba è il "Corriere della sera" all'indomani dello strappo registrato tra i seguaci di Grillo e Casaleggio alla Camera, dove il governo ha imposto la fiducia sul decreto Covid. Uno scenario che ha mandato nel Caos il gruppo pentastellato e che rischia di ripetersi oggi al Senato, dove il governo ha chiesto il voto blindato sul dl Semplificazioni e i numeri per la maggioranza sono molto più risicati. Anche perché gli strascichi di quanto successo a Montecitorio non si sono esauriti. Stando a quanto racconta il Corriere, sono tanti i parlamentari che non hanno fatto marcia indietro rispetto alle critiche al premier. Come Alvise Maniero: «Non ho capito sinceramente la ratio con cui è stata posta la fiducia. Io sono ... Leggi su iltempo

Giorgia Meloni In principio furono Francesco Storace e Giovanni Pace, i primi ex-missini a diventare presidenti di Regione, rispettivamente di Lazio e Abruzzo, oramai vent'anni fa, vittorie che all'ep ...

