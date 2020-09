Cagliari-Roma il 12 settembre: test amichevole alla Sardegna Arena (Di venerdì 4 settembre 2020) Un test precampionato di lusso per testare la preparazione di due delle protagoniste della prossima Serie A. Cagliari e Roma scenderanno in campo alla Sardegna Arena il 12 settembre alle 18:00. Un antipasto in vista della ripresa della Serie A ma anche una sfida che vedrà un ex di lusso, mister Eusebio Di Francesco che in giallorosso raggiunse la semifinale di Champions League nel 2018 dopo lo storico 3-0 al Barcellona. Una settimana più tardi poi l’inizio del campionato: il Cagliari sarà impegnato il 20 al Mapei stadium contro il Sassuolo. Mentre la Roma di Fonseca sarà di scena al Bentegodi contro il Verona. Leggi su sportface

