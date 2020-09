Buoni fruttiferi postali aprile 2020: interessi, quali sono e tassi (Di venerdì 4 settembre 2020) I Buoni fruttiferi postali rimangono in cima alle preferenze dei risparmiatori italiani, soprattutto, in un momento di incertezza come quello che sta attualmente vivendo il paese. Infatti, oltre ai rendimenti che garantiscono trascorso un certo periodo di tempo, sono sempre e comunque garantiti dello Stato per la quota di capitale. Buoni fruttiferi postali: perché acquistarli I Buoni fruttiferi postali non prevedono costi di sottoscrizione, salvo gli oneri fiscali; d’altra parte, bisogna sottolineare che godono di una tassazione agevolata al 12,50% (inoltre, sono esenti dall’imposta di successione) e che si può richiedere la restituzione del capitale investito – ... Leggi su termometropolitico

Un risparmiatore maremmano aveva acquistato due buoni postali dal valore complessivo di 2.000 euro senza che gli venissero fornite le indicazioni obbligatorie , e al momento della riscossione gli era ...

Come guadagnare 3.300 euro investendo 15mila euro in questo modo

Alla ricerca di investimenti sicuri e con il migliore rendimento possibile, supponiamo di imbatterci nei Buoni Fruttiferi Postali 4×4. Sono quelli che hanno i rendimenti tra i più alti tra tutte le so ...

