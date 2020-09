Berlusconi ricoverato, Alba Parietti: 'Sa farsi volere bene, la malattia non scalfirà il leone' (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Caro Silvio , auguri davvero con tutto l'affetto di pronta guarigione. In tanti anni ho imparato a conoscerti e ad apprezzare la generosità, la gentilezza, la bontà l'educazione il rispetto che hai ... Leggi su leggo

Tommasolabate : +++Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. +++ - Corriere : ?? L'ex premier è positivo al Covid. C'è stato un lieve aggravamento delle sue condizioni - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi ricoverato a Milano al San Raffaele dopo che è risultato positivo al covid - il_genio10 : RT @RaiNews: Decisione presa dopo la comparsa di alcuni sintomi. Ma 'il quadro clinico non desta preoccupazioni' #Berlusconi https://t.co… - DavidBlack1980 : RT @AUniversale: 2 settembre 2020 - Berlusconi positivo, Zangrillo: 'Sì, ma è asintomatico'. 3 settembre 2020 - Berlusconi: 'Ho avuto febb… -

Silvio Berlusconi, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. La decisione, riporta ‘open.online’, sarebbe stata causata dalla sua carica virale ...Il leader di Forza Italia: «La febbre è quasi passata e anche i dolori». Intanto studia i dossier sulle conseguenze della sentenza Ue sulla legge Gasparri «Certo, non ci voleva. Ma combatto come sempr ...