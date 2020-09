Beirut, un mese dopo: radiografia di una città in ginocchio. In 'viaggio' con Oxfam (Di venerdì 4 settembre 2020) A un mese dalla terribile esplosione che ha causato 200 vittime e oltre 300 mila sfollati, Beirut è ancora in ginocchio con decine di migliaia di persone che non hanno risorse per rendere di nuovo ... Leggi su globalist

